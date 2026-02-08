タレント・山根千佳が８日、両国国技館で行われた「日本大相撲トーナメント」のラジオ中継で、花道リポートを務めた。山根は放送終了後、インスタグラムやＸを更新。優勝した横綱豊昇龍、横綱大の里、大関安青錦との２ショットを投稿し、「インタビューに答えていただいたり、とても貴重な時間になりました」と振り返った。山根は豊昇龍について「花道では最後まで集中力を切らさない姿が印象敵でした！かっこよかったです！