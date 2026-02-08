8日投開票の衆議院選挙で、熊本選挙区の投票率は56.70％でした。 【写真を見る】【確定投票率】熊本の投票率「56.70％」1994年の小選挙区制導入以降のデータから見る「政治への関心と参加」 雪の降る中で投票率が上がらないと心配されていましたが、前回（2024年10月27日）を4.64ポイント上回りました。 要因のひとつには、期日前投票の伸びが上げられます。 期日前投票（選挙区）期日前投票者数：43万448人（前回＋9