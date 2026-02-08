江藤拓氏衆院選宮崎2区で自民党前職の江藤拓元農相が、国民民主党前職の長友慎治氏に敗北確実となった。比例代表に重複立候補している。コメを巡る失言で農相を更迭されたことを受け、選挙戦では「おわび」を口にするなど信頼回復に努めたが、及ばなかった。江藤氏が小選挙区で敗れるのは2003年の初当選以降、初めて。江藤氏は昨年5月、佐賀市での講演で価格高騰が続くコメに関し「買ったことはない。支援者の方々がたくさん下