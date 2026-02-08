◇オランダ1部フェイエノールト1―0ユトレヒト（2026年2月8日オランダ・ユトレヒト）フェイエノールトのFW上田綺世が敵地で行われたユトレヒト戦を負傷欠場した。ファンペルシー監督は試合前の取材に「彼はまだとても苦しんでいて、その状態がしばらく続いている。この数週間は痛みと戦いながらプレーしていたため、今日は起用できない」と説明。公式戦2試合ぶりの欠場となった。開幕から好調を維持していた日本代表は