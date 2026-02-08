中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が８日、日本テレビの選挙特番「ｚｅｒｏ選挙」（夜７個５８分）に中継で生出演した。今回の衆院選で中道は大幅に議席を減らすことが確実な情勢で、この責任について野田氏は「この新党を作った時にも、１プラス１が２以下ならば、ということを具体的にいろいろ申し上げてきておりますので、当然のことなら、こういう厳しい結果になりつつあるということ。大勢が判明した後に改めて