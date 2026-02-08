元立憲民主党代表で中道改革連合の泉健太前衆院議員が2026年2月8日、「本当に辛い。辛いよ⋯」とXでつぶやき、SNS上で大きな注目を集めている。NHKが報じる第51回衆院選の開票速報によると、公示前172議席から、同日22時30分時点で33議席にとどまる状況が伝えられている。8日20時過ぎは支援への感謝を記していたが泉氏は京都3区から出馬。自民党・繁本護氏など5人が同区から立候補している。8日22時30分時点で、いずれの候補