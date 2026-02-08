衆院選は８日、投開票され、福岡１１区（田川市、行橋市、豊前市、田川郡、京都郡、築上郡）は、自民党元職の武田良太元総務相が当選を確実とした。武田氏は前回２０２４年の衆院選では、派閥裏金事件で党役職停止１年間の処分を受けた。党の公認を得たものの、比例重複は認められず。今回も立候補している維新の村上智信氏に約２２００票差で惜敗し、０３年から守り続けて来た議席を手放していた。今回はリベンジを果たし、国