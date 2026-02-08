岡山3区で当選加藤勝信さん（自民・前）8日 衆院選岡山3区で当選した加藤勝信さん（自民・前）が抱負を述べました。 「本当にこの12日間、寒い中また準備が十分でない中にもかかわらず来ていただいた皆さん、また、それぞれの地域で応援していただいた皆さんのおかげをいただきまして、早々に当選確実を決めていただきました。本当にありがとうございました。本人不在のときもございました。そうした中で、特にきょうは