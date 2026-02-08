東山奈央 声優・歌手 東山奈央は、長年の夢であった「もう一度、みんなと日本武道館へ」という夢を実現し、自身の誕生日である2027年3月11日に10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』を開催することを発表した。本公演をもって、歌手活動10周年を節目に、音楽活動を休止する。【動画】東山奈央 10th Anniv. Final Live「OVER THE RAINBOW」at日本武道館このニュースは、本日開催されたワンマン