◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・男子パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子のパラレル大回転の決勝が行われ、オーストリアの４０歳、ベンジャミン・カールが、韓国のキム・サンギョムに競り勝ち、２２年北京五輪に続く五輪２連覇を果たした。先着したカールは、カメラの前で次々とウェアを脱ぎ捨てると、上半身裸で筋骨隆々のボディーを披露して叫び、歓喜を表現。さらに裸のまま、雪の