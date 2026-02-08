【衆院選長野2区・敗戦の弁】中道・前職 下条みつさん（70）「何か肌感がちょっと違う感じがしていましたので新しい選挙の人々とかやり方が広がってきている気がしています。高市首相の強い支持の風があったというのは間違いない」