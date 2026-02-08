社民党の福島党首は８日夜、都内で記者会見し、「厳しい戦いになっている」と語った。「社民党は数が少なくても、（衆院選後の）国会で憲法改悪の暴風やスパイ防止法を作る動きに市民と一緒に対抗していかないといけない」と述べた。