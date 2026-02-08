メディアのインタビューの合間、厳しい表情を見せる日本維新の会の吉村代表＝8日午後10時42分、大阪市内のホテル日本維新の会の吉村洋文代表は8日夜、大阪市で記者会見し、自民党と維新で国会運営を主導できる絶対安定多数を獲得する情勢となったのを踏まえ、政策推進に意欲を示した。「自民との連立政権合意を実行することを強い目標にし、アクセル役を果たしていきたい」と述べた。自民の議席が単独過半数を大きく上回ることが