ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子のSP滑走順が8日、決まった。29選手が出場し、日本の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は29番目の最終滑走。佐藤駿（エームサービス・明大）は24番滑走、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は23番滑走となった。優勝候補に挙がるイリア・マリニン（米国）は28番滑走となった。男子SPは現地時間で10日午後6時30分（日本時間11日午前2時30分）から行われる。