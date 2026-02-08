衆議院選挙の投開票が8日に行われた。自民党が300を超える議席を獲得する大勝利の見込みが出る中、参政党も改選前から大きく議席を伸ばすと見られている。参政党・神谷宗幣代表は、議席増はしつつも自民党が圧勝したことを受けて「伸び切れなかったと残念に思っている。高市総理の人気で風が吹いていた。それに対して吹き飛ばされまではしなかったが、前に進む強さが我が党に足りなかった」とコメントした。【映像】神谷代表「前