中道改革連合の野田佳彦共同代表（68）、斉藤鉄夫共同代表（73）がフジテレビ系選挙特番「Live選挙サンデー」に生出演した。中道は改選前の議席を大幅に失う、大惨敗の結果が予想されている。MCの宮根誠司から「数字によっては共同代表辞任ということは今、お考えですか」とストレートにぶつけられた野田氏は「私自身は腹は決まってます。その準備をしないといけないので役員と相談しながら対応していきたい」と辞任を示唆した。一