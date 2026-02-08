愛知1区で当選を確実にした、減税日本・ゆうこく連合の前職・河村たかしさん（77歳）は、選挙戦で減税や高校入試廃止などを訴えました。 【写真を見る】“選挙モンスター” 河村たかし氏 77歳（減税日本・ゆうこく連合）に当選確実 愛知1区【衆議院選挙】 名古屋市長を15年務めた知名度を生かして、7回目の当選を確実にしました。