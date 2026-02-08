「大勢の方に選挙区を守っていただき、全国を回ることができた」。16選を果たした自民前職の麻生太郎氏は、飯塚市の事務所に集まった約150人の支持者を前に、笑顔で語った。地元に入ったのは公示日と最終日を含め3日間のみ。後は自身が率いる党派閥の前職らの応援で、全国を飛び回って遊説を続けた。