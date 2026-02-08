2月8日、静岡県伊東市の国道で大型のトレーラーが立ち往生し、現場の周辺で渋滞が発生しています。トレーラーは雪の影響でスタックしているとみられ、警察が片側交互通行の対応にあたっています。 伊東市の危機管理課によりますと、2月8日、国道135号の新宇佐美トンネル手前（伊東市側）で、トラックが立ち往生したという情報が入ったということです。 警察によりますと、立ち往生しているのは大型のト