2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡2区では自民党・前職の井林辰憲氏が当選を確実にしました。 井林氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした井林辰憲氏（49）＞ 「本当に超短期決戦と言われる中で、大変寒い中での選挙戦で本当に皆様方にはご無理ばかり、お願いをして勝たせていただくことができました。 頂いた責任はさらに重くなったというふうに思っております。今だからこそ、初心忘れるべからず、つらかった時のこ