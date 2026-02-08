2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡4区では自民党・前職の深沢陽一氏が当選を確実にしました。 深沢氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした深沢陽一氏（49）＞ 改めまして皆さま、本日は本当にありがとうございました。 今回、私は非常に皆さまのお力、皆さまの御協力を本当に心から感謝を申し上げたいということをまず申し上げさせていただきます。今回、当然高市早苗総理への期待というものが大きかった。この結果を