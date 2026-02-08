８日投開票の衆議院選挙で広島４区は、自民党・前職の新谷正義さんが当選を決めました。 新谷さんは区割り変更後の４区で初めて小選挙区での出馬でした。新たに選挙区となったエリアでは、呉市を地盤とする前職の協力や地元市議などの支援も受けながら街頭演説を重ね、防衛力の強化や物価高対策などを訴えてきました。 与党対決となり前回は小選挙区を勝ち抜いた日本維新の会・前職と、国民民主党・新人との三つどもえを制し当選