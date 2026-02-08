８日投開票の衆議院議員選挙で広島５区は、自民党・新人の山本深さんが当選を決めました。 商社や財務省での勤務を経験したのち、公示直前に土壇場での出馬が決まった山本さん。広島市出身ながら広島５区を生涯のふるさとにすると４０歳で挑んだ初めての選挙戦。 これまでも自民候補を破り６選目を目指していた中道・前職を破り、自民の議席を奪還しました。