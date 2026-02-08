2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡8区では自民党・前職の城内実氏が当選を確実にしました。 城内氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした城内実氏（60）＞ 本当にですね。この12日間、特に寒い中ですね。頑張ってくださった支援者の皆さん、自称でありますが、日本一の後援会の皆さんのおかげで、地元には残念ながら選挙活動、正味2、3時間しかおりませんでしたけれども、本当に皆さんのおかげで私がいなくてもですね、