衆院選愛知１区で当選が確実となった減税ゆうこく前議員の河村たかし氏（７７）は、名古屋市東区の事務所で支持者らとバンザイした。当選時恒例の水浴びのパフォーマンスも披露し、「商売を盛んにし、１人の子も死なせない日本にしたい」と意気込んだ。