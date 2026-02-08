高市首相（自民党総裁）は８日夜、フジテレビの番組で、靖国神社をいつ参拝するのかと問われ、「その環境を整えるために努力をしている。昔、安倍首相が参拝した時、米国側にも根回しをしたにもかかわらず、参拝後にクレームがついた」と述べた。その上で、「まず同盟国に、そして周辺諸国にも、ちゃんと理解を得る。そういう環境を作るのが目標だ」と語った。