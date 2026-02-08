国民民主党の玉木雄一郎代表は８日、衆院香川２区で自民党前職の瀬戸隆一氏を破り７回目の当選を確実にした。玉木氏はこの日、同党の衆院選開票センターで榛葉賀津也幹事長と当選ボードに花をつけ、報道陣のリクエストに応えてガッツポーズで再選の喜びを表した。今回、玉木氏は比例代表四国ブロックに重複立候補せず、選挙区１本に絞って立候補。選挙中は代表として選挙区に擁立した候補者の応援で全国中を駆けまわり、自身