元参院議員の音喜多駿氏が８日、ユーチューブチャンネル「リハック」に出演。この日投開票が行われ、自民圧勝が決まった衆院選について持論を語った。「【衆院選２０２６】開票速報！結果は如何に…まったり緊急生配信」には高橋弘樹プロデューサーのほか、西田亮介日大教授、フリー記者の今野忍氏が参加。午後１０時の放送開始から５万人以上がライブ視聴した。開票速報で与党（自民、維新）が３分の２以上に到達することが確