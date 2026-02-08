衆院選の岐阜4区で、自民党の新人、加藤大博氏(46)が初当選です。 選挙期間中には高市総理が応援に駆け付けるなどして支持を広げ、前回の選挙では「自民王国」の岐阜県で唯一野党に敗れた選挙区で議席の奪還を果たしました。 中道の前職、今井雅人氏（63）は、小選挙区では敗れました。