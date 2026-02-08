中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄男両共同代表は2026年2月8日22時過ぎ、都内のホテルに設けられた開票センターからNHIKの番組に出演し、「腹を決まっている」と口をそろえ、衆院選での惨敗を受けて辞任を示唆した。中道は、立憲民主党と公明党の衆院議員が離党して結成された政党で、参院と地方議員は引き続き別々の政党として活動を続けている。両氏は、「国民政党」として、引き続き合流を進めていきたい考えだ。「他の役員の皆さ