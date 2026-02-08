8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島1区はMBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・宮路拓馬さん（46）の5期目の当選が確実となりました。 当選確実の一報を受けた宮路さんは立憲民主党候補に敗れた前回2024年の衆院選を振り返り「積み上げてきたものがあった」と述べました。 (自民党前職 宮路拓馬さん) 「1年4か月前、前回の選挙の敗戦を受け、選挙が終わった翌日から積み上げてきたものがあった。声を上げたくて