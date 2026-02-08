衆院選の愛知11区で、国民民主党の前職・丹野みどり氏(52)が2回目の当選です。 自動車産業の力強い成長などを訴え、トヨタ系労組の支持を着実に固めて、当選を果たしました。 自民党の新人・藤沢忠盛氏(54)は、小選挙区では及びませんでしたが、比例で復活当選を決めました。