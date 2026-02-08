中道・新原田謙介氏 衆院選岡山1区の原田謙介さん（中道・新）が敗戦の弁を述べました。 原田さんは、まだ正式な結論ではないと前置きしながらも「候補者人生の集大成として挑んだ選挙。候補者人生の区切りとなる。今後はなんらかの形で政治に関わっていく。挑戦を始めて8年間、幸せなものだった」と集まった支援者らに涙ながらに話しました。