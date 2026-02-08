自民党は、福井2区で当選を確実にした無所属の斉木武志氏を追加公認すると発表しました。斉木氏は、当選4回、前回2024年の衆院選では、日本維新の会から立候補し、比例代表で復活当選しました。去年、維新から除名され、その後、自民党の会派に加わっていました。