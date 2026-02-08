◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子パラレル大回転（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）決勝トーナメント（T）が行われ、メダル候補に挙げられていた三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れてメダルを逃した。決勝T1回戦はケイリー・バック（カナダ）に0.22秒差で先着。だが、準々決勝では途中でバランスを崩して後れを取り、地元選手のエリザ・カフォント（イタリア）に0.02秒