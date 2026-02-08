高市首相（自民党総裁）は８日夜、ＮＨＫの番組で、自民が衆院選公約で掲げた２年間限定の食料品の消費税ゼロの実現に向け、「国民会議（の設置を）できるだけ早く呼びかけ、議論を加速したいと強く思っている」と述べた。国民会議は超党派で設置される見通しだ。