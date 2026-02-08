メディアのインタビューに答える自民党総裁の高市首相＝8日午後10時23分、東京・永田町の党本部第51回衆院選の比例代表選挙（定数176）は8日、即日開票され、午後10時半時点で自民党が56議席を獲得、公示前の60議席に迫っている。中道改革連合は25議席と伸び悩み、公示前61議席の維持は厳しい情勢だ。初の議席を得たチームみらいは6議席、参政党は公示前2議席を上回る5議席を確保した。自民と連立を組む日本維新の会は8議席（