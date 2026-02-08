女優の真木よう子（43）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。家族との関係について語った。真木は現在16歳の長女、昨年出産の第2子を育てる2児の母。長女との関係について「ガールズトークとすっごいします」。第2子の父親である16歳下のパートナーとの関係をどう打ち明けたかと質問されると「もう10歳過ぎてたから“ちょっと彼氏作ってもいい？”とか何かそういう感じで話してました」と告白。長女の反応