衆院選愛知１区は、減税ゆうこくの河村たかし氏が当選した。河村氏は当選７回目。２００９年〜２０２４年まで名古屋市長を務めた。２０２４年の前回選は日本保守党から出馬し当選したが、同党を離党し、今回は自身が代表を務める「減税日本」と、原口一博氏が率いる「ゆうこく連合」が合流した「減税日本・ゆうこく連合」から立候補した。