俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン岸谷香（58）夫妻の長男でタレント岸谷蘭丸（24）が8日、ABEMAの特別番組「#アベプラ衆院選SP〜EXITと蘭丸と、時々ひろゆき〜」（後7・50）に生出演。衆院選の速報を受け、私見を述べた。速報で自民大勝、中道大敗のデータが示されると、スタジオは静まり返った。岸谷は「1年くらい前にあんだけみんな自民党が嫌だって話をして、自民から変えなきゃっていう世論が凄かったじゃないですか