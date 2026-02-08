衆議院選挙、秋田3区で、国民民主党の前の議員、村岡敏英氏が当選しました。村岡氏は、国民民主党が取り組んだ、ガソリン暫定税率の廃止や、年収103万円の壁の引き上げなどの実績を強調して訴えました。遊説では選挙区全域をくまなくまわり、意見交換などを通じて有権者の声に耳を傾けました。また、いわゆる「令和のコメ騒動」をはじめとした農業政策への批判など、反自民票の受け皿になったとみられます。