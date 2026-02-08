セリエA 25/26の第24節 ボローニャとパルマの試合が、2月8日20:30にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）、エマヌエレ・バレリ（DF）らが先発に名を連ねた。 2