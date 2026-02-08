半年間の特別大会となる明治安田J1百年構想リーグ開幕節が8日に行われ、川崎フロンターレと柏レイソルが対戦。エリソンのハットトリックなどで、川崎Fが5−3と打ち合いを制して白星を手にした。この試合では左サイドハーフに入った川崎Fの伊藤達哉が躍動。開始5分にペナルティーエリア内でこぼれ球を拾ったところを倒されて先制点につながるPKを獲得し、11分にはドリブルでの仕掛けから切り返してDFをかわしかけたところに入っ