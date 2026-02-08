女子パラレル大回転準々決勝滑走する三木つばき＝リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日（8日）スノーボードのパラレル大回転で女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が決勝トーナメントに進んだが準々決勝で敗退した。7大会連続代表の竹内智香（広島ガス）は予選22位で落選し、男子の斯波正樹（TAKAMIYA）は予選1回目で失格となった。ノルディックスキーの男子距離複合は広瀬崚（T.A.C）が日本勢最高の22位