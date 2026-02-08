中道改革連合の野田共同代表は８日夜、日本テレビの番組に出演し、安住共同幹事長が辞任の意向を示したことを明らかにした。「本人から連絡をもらった。そういう表明をするということで申し出があった。役員会で対応を検討したい」と語った。