8日に投開票が行われた総選挙で苦戦を強いられている中道改革連合では、“重鎮”とされる候補者の小選挙区での敗北が相次いでいる。岩手3区では、自民党の元職・60年近い議員歴を誇る中道改革連合の小沢一郎さんを、自民党の元職・藤原崇さんが接戦の末に破り、当選を確実にした。宮城4区では、中道改革連合の“重鎮”安住淳幹事長さんが元タレントの自民党・森下千里さんとの激戦で破れ、森下さんが当選を確実とした。森下さんは