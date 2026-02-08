８日に投開票された衆院選で宮城４区から出馬していた中道改革連合の安住淳共同幹事長の落選が確実となった。安住氏は都内の開票センターで中継対応をする予定だったが、ドタキャンした。自民党が単独で３００議席をうかがうとも報道されている一方で、立憲民主党と公明党からなる中道は苦戦。公示前１６７議席から半減する歴史的大敗になるとも指摘されている。安住氏はこれまで選挙では盤石の強さをみせてきたが、自民党の森