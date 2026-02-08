「中国の習近平国家主席にも米国のトランプ大統領にも日本の政権の正当性を示すことができるんじゃないかと思って、その意義は非常に大きいと考えております」2026年2月8日に投開票された衆議選で、兵庫8区は、自民党の青山繁晴氏が当選確実の見通しと報じられた。青山氏は、同日放送された「選挙の日2026×よんチャンTV開票特番」（MBS系）に出演し、与党が過半数を占める情勢と報じられていることについて、このように語った。高