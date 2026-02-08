ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得した。木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーとなったなか、競技後のメダリスト3人の健闘を称え合う姿がファンの胸を打っていた。メダルを争った3人の姿が感動を呼んだ。表彰式の前、3人で並ぶと、銅メダルの中国のスー・イーミ