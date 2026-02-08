◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、イタリア・ミラノ）【イタリア・ミラノ＝大谷翔太】フィギュアスケートの団体最終日は、８日にペアと男女シングルのフリーが行われる。女子フリーに出場する坂本花織（シスメックス）が、本番リンクで最終調整に臨んだ。本番の衣装でリンクに入った坂本は、フリー「愛の讃歌」をかけた。冒頭にダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から、３回転フリップ、３回